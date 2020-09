Barcellona, elezioni presidenziali fissate per il 20 e 21 marzo. Si terranno in diverse sedi

Le elezioni alla presidenza del Barcellona, ​​che decreteranno il successore di Josep Maria Bartomeu, hanno una data. Si terranno il 20 e 21 marzo 2021, per un intero weekend e in diverse località. Di solito si svolgono in un'unica sede e per un solo giorno, ma questo cambiamento è dovuto all'emergenza sanitaria, per facilitare il voto di tutti i membri che desiderano andare alle urne senza creare assembramenti.