Barcellona, Eric Garcia pronto a rinnovare fino al 2029. Sfuma un obiettivo per il PSG

Barcellona, Eric Garcia pronto a rinnovare fino al 2029. Sfuma un obiettivo per il PSG
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:12
Michele Pavese

Il Paris Saint-Germain ha scelto di mantenere quasi intatto l’organico campione d’Europa a Monaco ma si trova oggi a fare i conti con una stagione segnata da infortuni e cali di rendimento. A differenza del mercato estivo, quando solo Lucas Chevalier, Renato Marin e Illia Zabarnyi erano stati inseriti in rosa, i dirigenti parigini stanno valutando ora l’acquisto di tre rinforzi a gennaio: un difensore polivalente, un centrocampista esperto e un attaccante capace di agire sulle fasce.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, uno dei nomi in cima alla lista porta in Catalogna: Eric Garcia. Il 24enne, il cui contratto scade a giugno, è molto apprezzato da Luis Enrique, che già lo aveva voluto al Barcellona per la sua capacità tecnica nella costruzione dal basso e per la versatilità tra ruolo di terzino e centrocampo. Non va dimenticato che proprio l’ex tecnico blaugrana aveva aperto a Garcia le porte della nazionale spagnola, un’esperienza che il difensore non ha più ripetuto da allora.

Secondo la stampa catalana, però, il Barcellona resta fiducioso sulla permanenza del giocatore: Sport titola infatti che "il rinnovo per Éric è vicino". Garcia, uno dei pochissimi ad aver disputato tutte le partite ufficiali dei catalani finora insieme a Marcus Rashford, è uno dei punti fermi di Hansi Flick. L’agente Ivan De La Peña sta trattando da settimane con Deco e l’accordo per un nuovo contratto fino al 2029, con possibile estensione al 2030, sarebbe imminente.
Se il rinnovo sarà ufficializzato entro fine anno, il PSG dovrà cercare alternative sul mercato invernale.

