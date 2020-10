Barcellona, eterno Messi: a segno per il sedicesimo anno consecutivo in Champions

Un nuovo record fissato da Lionel Messi. Con la rete segnata ieri sera al Ferencvaros l'argentino ha fissato un nuovo record: per 16 anni consecutivi ha segnato almeno una rete in Champions League. Nessuno come lui nella storia del torneo e nessuno come lui ha segnato così tanto nella fase a gironi (69).