Barcellona, fastidio al soleo per Messi: l'argentino lavora in palestra

Lionel Messi ha saltato la seduta odierna di allenamento. L'attaccante argentino ha effettuato solo lavori specifici in palestra, a causa di un leggero fastidio al soleo. Messi aveva saltato due mesi a inizio stagione proprio a causa di un problema al soleo della gamba destra. Lo staff medico ha quindi pensato di tenerlo precauzionalmente a riposo, per prevenire qualsiasi tipo di fastidio in quella delicata area muscolare. Il giocatore dovrebbe tornare a lavorare in gruppo a partire da martedì.