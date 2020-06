Barcellona, finanze sott'occhio: 70 milioni entro fine mese con Coutinho e Todibo

Sport, quotidiano sportivo catalano, spiega che il Barcellona vuole definire operazioni in uscita per 70 milioni di euro entro fine giugno per far quadrare l'esercizio economico. Per questo saranno centrali le cessioni di Jean Claire Todibo e di Philippe Coutinho. Il club catalano è pronto ad abbassare la richiesta da 70 milioni per il brasiliano, seguito in Premier League. Poi Todibo: l'Everton ha proposto 20 milioni di euro, rifiutati dal Barça. Che ne chiede 25 e sul giocatore ci sarebbe la Roma che però non avrebbe il cash necessario per formulare una proposta ai catalani.