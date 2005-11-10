Barcellona, Flick ha risparmiato Rodri per il Clasico: una scelta che si è rivelata fatale

Hansi Flick ha un obiettivo preciso: arrivare al Clasico con Rodri al massimo della condizione. È per questo motivo che il tecnico tedesco ha scelto di lasciare inizialmente in panchina il centrocampista nella sfida di Champions contro il Paris Saint-Germain, puntando sulla gestione delle energie in vista della sfida più attesa della stagione.

Una decisione che, però, a Parigi ha avuto un peso importante. Il Barcellona ha sofferto l’assenza di un giocatore capace di dettare i tempi del gioco e dare equilibrio alla squadra nei momenti di maggiore pressione. Rodri arrivava all’appuntamento europeo dopo otto partite consecutive da titolare con la maglia blaugrana e un ulteriore carico di minuti accumulato con la Spagna durante la sosta internazionale: quattro gare disputate per un totale di 256 minuti.

"Bisogna prendersi cura dei giocatori e degli internazionali. Rodri aveva giocato tutte le ultime tre partite", aveva spiegato Flick alla vigilia. Ora il pensiero è rivolto al duello con il Real Madrid e alla possibile coppia con Pedri, un binomio che ormai rappresenta il fulcro del centrocampo catalano: creatività e qualità del canario unite alla capacità dell’ex Manchester City di organizzare il gioco. Per Rodri, inoltre, il Clasico avrà un significato particolare: il centrocampista è stato conteso anche dal Real Madrid prima di scegliere il Barcellona, che la scorsa estate ha investito 60 milioni di euro per portarlo in Catalogna.