Barcellona, Font: "Elezioni vanno anticipate, bisogna lavorare subito al rinnovo di Messi"

Víctor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ​​ha insistito ai microfoni di RAC1 sulla necessità di andare alle elezioni il prima possibile in modo che il nuovo Consiglio possa prendere decisioni fondamentali per il futuro del club blaugrana, come una negoziazione per il rinnovo di Lionel Messi: “Devi presentare un progetto di massime garanzie per vincere, con persone competenti nello staff tecnico e nel consiglio di amministrazione. È necessario che il progetto futuro inizi il prima possibile. Leo può negoziare da gennaio per un altro club ed è essenziale che si creino nuove garanzie per il suo futuro prima che possa andare via. Cosa dovrebbe fare il Club? La direttiva dovrebbe dimettersi, come abbiamo spiegato, servono elezioni il prima possibile: è nel migliore interesse di tutti. Nei prossimi mesi ci saranno decisioni molto importanti per il futuro del club e ora si aggiunge il rinnovo di Leo Messi. Se le elezioni non verranno anticipate, non sarà possibile per il nuovo Consiglio prendere queste decisioni".