Barcellona, fumata nera dopo l'incontro con i giocatori: niente accordo sugli stipendi

vedi letture

Si chiude con una fumata nera il primo incontro tra i dirigenti del Barcellona e i giocatori per richiedere un taglio dell'ingaggio di circa il 30% per far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia. Le parti si sono date un'altra settimana per parlare della eventuale riduzione, dopo di che non sono previsti altri colloqui. Da oggi in poi i calciatori analizzeranno individualmente la proposta del club, tenendo conto di ogni caso in particolare. Se non dovesse arrivare un'intesa, la società potrebbe essere costretta a decidere unilateralmente. A riportarlo è Mundo Deportivo.