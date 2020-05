Barcellona, giornata di test per i blaugrana: venerdì 8 il primo allenamento

Prima giornata di test per il Barcellona. I blaugrana si sono presentati al Ciutat Esportiva Joan Gamper per effettuare test e prelievi: al loro arrivo i giocatori hanno eseguito tutti gli esami del caso e il club, come riportato dal Mundo Deportivo, ha consegnato gli indumenti per il primo allenamento. Gli azulgrana riprenderanno le attività venerdì 8 maggio, i risultati di tutti i test arriveranno entro 48 ore.