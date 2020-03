Barcellona, gli occhi della Premier su Braithwaite: l'attaccante piace a West Ham e Everton

Potrebbe terminare nel corso della finestra estiva di calciomercato l'avventura al Barcellona di Martin Braithwaite. Secondo quanto riporta Sport, l'attaccante ex Tolosa piacerebbe molto in Premier League. Sul giocatore ci sarebbero gli interessi di Everton e West Ham ma il club blaugrana non liberebbe la punta per meno di 17-18 milioni di euro.