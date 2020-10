Barcellona, Griezmann e il gol che non arriva. Koeman: "Solo lui può uscire da questa situazione"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Ferencvaros, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato di Antoine Griezmann: "Conosce molto bene la sua situazione, non solo lui. Tutti gli attaccanti possono migliorare. Sta lavorando molto bene e l'unica cosa che può fare è continuare a lottare per cambiare la sua situazione". Il francese fin qui è stato protagonista di un inizio stagione sottotono, con 4 presenze e zero reti.