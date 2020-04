Barcellona, Griezmann ha deciso: vuole restare, con o senza Lautaro

Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo rinforzo in attacco e il principale obiettivo è Lautaro Martinez. Ma non per questo Antoine Griezmann pare intenzionato ad arrendersi, anzi. Come riferito da Marca, anche in caso di acquisto dell'argentino dell'Inter, il campione del mondo francese punterà i piedi e proverà a giocarsi le sue carte in blaugrana. Nonostante l'interesse del PSG (e l'ipotesi remota Inter), l'ex Atletico Madrid farà di tutto per restare a Barcellona.