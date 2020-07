Barcellona, Griezmann incontra la dirigenza: si parlerà del futuro dell'attaccante francese

vedi letture

Antoine Griezmann vuole fare chiarezza sul proprio futuro. L'attaccante francese, come riportato da L'Equipe, dopo l'esclusione contro la sua ex squadra ha chiesto un incontro con la dirigenza del Barcellona per capire quali siano i piani del club azulgrana: l'ex Atletico non ha digerito la panchina contro i colchoneros e tramite il suo staff ha voluto incontrare i vertici della società. Si parlerà di futuro, con la speranza di poter chiudere il prima possibile una faccenda che può complicarsi ulteriormente.