Barcellona, Griezmann ribadisce: "Voglio chiudere la carriera in MLS"

vedi letture

Antoine Griezmann ha ribadito di voler chiudere la carriera negli Stati Uniti. Il Los Angeles Times riporta alcune sue dichiarazioni in merito ai suoi obiettivi prima di appendere le scarpe al chiodo: "Vincere la Liga e la Champions League col Barça sarebbe un sogno. E dopo vincere qualsiasi cosa viene dopo: c'è il Mondiale del Qatar. E poi la MLS. Non so con quale squadra ma voglio giocarvi. Per me è un obiettivo chiudere la carriera negli Stati Uniti giocando bene e facendo parte di un team che possa vincere".