Barcellona, Griezmann scalda i motori: "La pausa mi ha fatto bene"

Antoine Griezmann scalda i motori per il ritorno della Liga. Il suo Barcellona sarà impegnato sabato contro il Maiorca: "Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Ho potuto godermi la famiglia e adesso sono al top. Abbiamo voglia di tornare a vincere, è tanto che non giochiamo una partita ufficiale. Ci siamo preparati bene, è importante per iniziare nel migliore dei modi una sequenza di 11 finali. Ho visto la Bundesliga ripartire, devo dire che i festeggiamenti senza abbracci sono strani però è bello tornare a vedere calcio. Il mio obiettivo è essere importante per la squadra, in campo e fuori".