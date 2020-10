Barcellona, Griezmann: "Volevamo i tre punti, dobbiamo lavorare molto"

Le dichiarazioni di Griezmann dopo Alaves-Barcellona 1-1.

Al Barcellona, fermato sull'1-1 dall'Alaves, non basta il gol di Antoine Griezmann. Queste le dichiarazioni dell'attaccante francese, rilasciate nel post partita e riportate da As.com: "Volevamo i tre punti, abbiamo molto da migliorare. Abbiamo avuto tante occasioni, ma abbiamo segnato un solo gol. Non stiamo facendo bene, io per primo, ma la stagione è molto lunga. Oggi stavo fallendo diversi gol, cosa che in passato non mi succedeva. La squadra ha bisogno delle mie reti e so di aver commesso diversi errori in questo inizio di stagione. Non stiamo facendo bene in campionato, ma dobbiamo mantenere la calma e andare avanti perché solo con il lavoro possiamo migliorare".