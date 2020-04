Barcellona, Harit può rientrare nella trattativa Todibo con lo Schalke 04

Il Barcellona ha bisogno di soldi e la cessione di Jean-Clair Todibo potrebbe fruttare un bel tesoretto da reinvestire nella prossima finestra di mercato. Prestato allo Schalke 04, il difensore francese sembra essere pienamente soddisfatto e potrebbe spingere per una permanenza in Germania. Ma il club Gelsenkirchen dovrà pagare 25 milioni di euro, il prezzo dell'opzione di acquisto per il centrale pattuito con i catalani. I due club sono in trattativa e durante una delle conversazioni avute avrebbero parlato di alcuni profili in forza alla squadra tedesca che piacciono ai blaugrana: su tutti, riporta Mundo Deportivo, c'è Amine Harit.