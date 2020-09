Barcellona, As e la nuova sfida di Koeman: "Far riscattare Messi"

Alla fine Lionel Messi è rimasto al Barcellona e adesso toccherà a Ronald Koeman riuscire a dare nuovi stimoli ad un calciatore che aveva già deciso di andarsene. E' su questo che pone l'accento As oggi in edicola in Spagna: "La sfida di Koeman: far riscattare Messi". L'allenatore olandese dovrà recuperare la miglior versione dell'argentino.