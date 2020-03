Barcellona, Footy Headlines svela la terza maglia: sarà rosa

Il sito FootyHeadlines ha mostrato in anteprima come sarà la terza maglia del Barcellona 2020-21. Sarà utilizzato, per la prima volta nella storia del club catalano, il rosa che sarà il colore principale. Main sponsor e sponsor tecnico in nero, logo in nero e verde così come colletto e maniche.