Barcellona, i guai finanziari bloccano il mercato: le entrate dipenderanno dall'addio di Semedo

Il mercato del Barcellona dipenderà soltanto da un nome. Messi? Vidal? Piqué? No, le entrate sono strettamente collegate a Nelson Semedo: come riportato dall'edizione odierna del Mundo Deportivo i nuovi acquisti sono correlati con la cessione dell'esterno portoghese. Il club lo valuta circa 50 milioni di euro, cifra elevata ma che potrebbe essere investita nuovamente sul mercato. Un'impresa quasi impossibile visto il momento generale e il modo in cui è stato impostato il mercato, ma i blaugrana non mollano la presa: chi vuole Semedo deve mettere sul piatto un'offerta sostanziosa.