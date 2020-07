Barcellona, Infojobs chiama l'esonero di Setien. Lo stesso fece con Valverde

"Ciao, Setien". Con questo saluto sul proprio account Twitter, Infojobs ha marchiato Quique Setién dopo il pareggio di ieri contro l'Atletico Madrid. Un messaggio scherzoso in un momento complicato per il Barcellona, che vede allontanarsi il Real Madrid in vetta alla classifica: se dovesse battere il Getafe domani, la squadra di Zidane porterebbe a quattro i punti di vantaggio sui rivali. Il famoso portale usato per cercare lavoro aveva già chiamato l'esonero di Valverde, un anno fa dopo la sconfitta nella finale di Copa del Rey contro il Valencia.