Barcellona, Mundo Deportivo sulla decisione di Koeman: "Gamper senza Riqui Puig"

Riqui Puig non ha preso parte al test del Barcellona contro l'Elche valevole per il Trofeo Gamper. Per Ronald Koeman il centrocampista proveniente dalla Masia farebbe bene ad andare in prestito. Lo scrive Mundo Deportivo in prima pagina, titolando così: "Gamper senza Riqui".