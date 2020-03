Barcellona, no dei giocatori alla proposta di Bartomeu di tagliare gli stipendi del 50%

I giocatori del Barcellona hanno detto no, per il momento, alla riduzione salariale proposta dal club. Josep Maria Bartomeu aveva convocato ieri un consiglio di amministrazione per ieri a mezzogiorno, ma poi lo ha rinviato a oggi. Il motivo? Cercare di guadagnare tempo per convincere i giocatori ad accettare una proposta che, secondo varie fonti, è in qualche modo più vantaggiosa rispetto a quella di altre squadre (si parla di tagli fino al 70%).. Bartomeu potrebbe offrire alcune "compensazioni" ai giocatori della prima squadra, in modo che la riduzione non superi il 50%.Tuttavia, la risposta dei capitani a tale proposta è stata comunque negativa.