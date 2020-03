Barcellona, Sport annuncia: "Griezmann è sul mercato"

vedi letture

Appena un anno dopo il suo arrivo, Antoine Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona nella prossima finestra di mercato. A riferirlo è Sport, che fa sapere come in casa blaugrana non si scarti nessuna opzione e titola così: "Griezmann sul mercato". Il club catalano potrebbe cercare un acquirente la prossima estate per rientrare, almeno in parte, dell'investimento.