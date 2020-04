Barcellona, Sport titola: "Suarez ok"

"Suarez ok". E' questo il titolo che Sport propone in prima pagina, riferendosi alle condizioni dell'attaccante del Barcellona. Il quotidiano catalano fa sapere che l'uruguaiano è già pronto per tornare in campo quando terminerà il periodo di confnamento. Di fatto salterà soltanto 12 partite dal momento dell'infortunio.