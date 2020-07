Barcellona, ieri Setien ha provato a chiarire con Griezmann. Ma il francese l'ha evitato

Dopo il caos generato dal suo tardivo inserimento (è subentrato solamente al 90°) nella sfida tra il Barcellona e l'Atletico Madrid, sua ex squadra, l'attaccante blaugrana Antoine Griezmann è al centro delle discussioni in casa Barcellona. Nella giornata di ieri, secondo quanto riferito da Cadena Cope, l'allenatore Quique Setien avrebbe provato ad avviare un confronto con l'attaccante francese al termine dell'allenamento, salvo sentirsi rispondere che, essendo lui il decisore finale, non aveva niente di cui doversi giustificare. Chiusa la parentesi sull'accaduto, dunque? Sì e no, sostengono dalla Catalogna. La chiave ruota attorno al futuro dell'allenatore che, si apprende, difficilmente siederà ancora sulla panchina del Barcellona anche nella prossima stagione.