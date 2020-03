Barcellona, il Bayern non riscatterà Coutinho: il Chelsea pensa al brasiliano

Il futuro di Philippe Coutinho potrebbe essere nuovamente in Premier League. Secondo quanto riportato da Sport infatti, il Chelsea avrebbe avviato i contatti con il Barcellona per il brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco. I bavaresi hanno già deciso di non riscattare l'ex Liverpool, con il Barcellona pronta a cederlo in estate, magari a titolo definitivo.