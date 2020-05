Barcellona, il Bayern vorrebbe tenere Coutinho fino ad agosto. I tre motivi per dire no

vedi letture

Il prestito di Philippe Coutinho al Bayern Monaco scadrà il prossimo 30 giugno. Il giorno dopo, quindi, il brasiliano dovrebbe tornare a Barcellona, anche perché il club tedesco non intende esercitare l'opzione di acquisto di 120 milioni di euro pattuita in estate. Di fronte alla situazione eccezionale, però, i bavaresi potrebbero chiedere un'estensione del prestito fino al termine della Champions League, ad agosto. Ma al Barcellona conviene fare questa concessione?

Tre motivi per il no - Secondo Marca la trattativa non è attuabile per tre ragioni. Innanzitutto, Coutinho si sta riprendendo da un infortunio e giocando con il Bayern rischierebbe una ricaduta che potrebbe avere conseguenze anche sul mercato, perché i catalani puntano molto su di lui per fare cassa. Poi il Bayern, a rigor di logica, dovrebbe versare 1,5 milioni per ulteriori due mesi di prestito (in aggiunta agli 8,5 già pagati) e non sembra particolarmente disposto a farlo. Infine, il lato sportivo: le due squadre potrebbero incontrarsi in Champions League e i blaugrana non hanno intenzione di rischiare uno scherzetto.