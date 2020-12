Barcellona, il candidato alla presidenza Benedito propone la demolizione del Camp Nou

vedi letture

Agusti Benedito, tra i candidati alla prossima presidenza del Barcellona ha in programma la demolizione del Camp Nou in caso di vittoria: “Se vinciamo le elezioni, costruiremo un nuovo stadio: "Potremmo demolire il Camp Nou e costruirlo nello stesso posto. Ciò significherebbe giocare a Montjuic per tre anni. In alternativa, si può costruire un nuovo stadio a Sant Joan Despi, (sede del campo di allenamento del Barcellona). Il progetto che stiamo proponendo non costerebbe più di 900 milioni di euro e sarebbe finanziato dalla cessione dei diritti di denominazione dell'impianto per i prossimi 25 anni".