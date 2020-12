Barcellona, il candidato Font: "Se verrò eletto presidente Messi rinnoverà"

Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ha così parlato al programma "El Iniestazo" su YouTube: "L'associazione Barça-Messi dev'essere strategica: se periamo Messi, il costo sarà molto alto. E se io sarò eletto presidente, Messi rinnoverà" ha dichiarato. Il nome di Font in Catalogna è associato anche a un ritorno di Xavi: "È una risorsa unica a Barcellona, ​​ma non possiamo pensare a lui a breve termine come un allenatore, ma come una figura molto più ampia. Xavi può svolgere molte funzioni".