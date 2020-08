Barcellona, il candidato Rosaud attacca Bartomeu: "Ormai ha zero credibilità"

Emili Rosaud, ex vicepresidente del Barcellona e candidato alla presidenza, attacca Josep Maria Bartomeu. Ecco le sue parole a Sport: "La cosa migliore per il club sarebbero state le sue dimissoni. Il Barcellona non può scendere più in basso. Per me, ora, ha zero credibilità. Il Barça da vent'anni è prigioniero di Laporta e Rosell, perché l'attuale consiglio è legato a quest'ultimo. Sarebbe bello se qualcuno di nuovo vincesse alle prossime elezioni. Rosell stesso vuole montare una candidatura nella quale lui non è visibile. Si dice possa essere quella di Jordi Roche, che non mi sembra una candidatura naturale ma una testa di legno".