Barcellona, il caso Setien non blocca Koeman: l'olandese andrà regolarmente in panchina

Ronald Koeman sarà regolarmente in panchina nei prossimi match, nonostante il caso Setien. L'allenatore olandese - come riportato dal Mundo Deportivo - potrà sedersi in panchina nonostante il contenzioso tra il suo attuale club e il vecchio allenatore Quique Setien. L'ex tecnico ha fatto causa alla società blaugrana per il mancato pagamento dell'ingaggio dopo l'esonero, ma questo non interferirà con la gestione di Koeman: nel caso in cui la vicenda dovesse finire in tribunale, il club catalano - si legge - ha tempo fino al 30 giugno 2021 (in base al regolamento in vigore) per saldare l'intero importo dovuto al tecnico esonerato.