Barcellona, il club valuta la riduzione degli stipendi per fronteggiare alla crisi

vedi letture

Secondo quanto riportato da La Vanguardia il Barcellona, a seguito della sospensione di tutte le attività, sarebbe in procinto di chiedere ai giocatori uno sforzo economico rinunciando a parte dello stipendio. Il 61% del budget del club è destinato alla prima squadra, con 597 milioni di euro l'anno di stipendi e 135 per gli ammortamenti. Numeri importanti a fronte di entrate che in questo momento non possono arrivare.