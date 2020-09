Barcellona, il ds Planes conferma l'interesse per Eric Garcia: "Ama il club, è adatto a noi"

Il direttore sportivo del Barcellona, Ramon Planes, intervenuto alla conferenza di presentazione di Miralem Pjanic, ha fatto il punto sul mercato del Barcellona confermando l'interesse per Eric Garcia: "Il lavoro della dirigenza arriva da lottano e certamente siamo alla ricerca di qualcuno che possa darci una mano in difesa. Eric Garcia è un gran giocatore, formato in casa, che ama il Barça. È un giocatore che come altri stiamo valutando. Vogliamo costruire una grande squadra, mischiando gioventù con esperienza. Eric è un profilo adatto".