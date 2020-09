Barcellona, il ds Planes: "L'attaccante arriverà a prescindere dal futuro di Suarez"

Il direttore sportivo del Barcellona, Ramon Planes, intervenuto alla conferenza di presentazione di Miralem Pjanic, ha parlato del mercato dei blaugrana e dell'arrivo di un attaccante: "Stiamo lavorando da mesi per migliorare la rosa. Giocare nel Barcellona non è una cosa per tutti. La ricerca di un centravanti è una cosa risaputa a tutti e viene da lontano, ma non è subordinata all'addio di Suarez. Il Barcellona deve sempre aspirare a trattenere i migliori".