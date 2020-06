Barcellona, il futuro di Vidal sarà deciso solo ad agosto

Quale sarà il futuro di Arturo Vidal?. Come riporta il Mundo Deportivo è ancora presto per rispondere a questa domanda. Il centrocampista cileno, che piace da tempo all'Inter di Conte, per adesso vuole concentrarsi totalmente sulla Liga e sulla Champions League. Ad agosto parlerà con il club per decidere insieme se restare o se tentare una nuova avventura.