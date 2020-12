Barcellona, il ko con la Juve non cambia niente: mister Koeman confermato in panchina

Nono in campionato e alle fasi finali della Champions solo come secondo della classe. Nonostante un avvio di stagione sicuramente deludente, mister Ronald Koeman dopo il brutto ko casalingo con la Juventus è stato comunque confermato sulla panchina del Barcellona. A riportarlo è il programma El Chiringuito de Jugones, che informa che l'ex ct olandese è stato rassicurato dalla dirigenza blaugrana e continuerà dunque il suo lavoro in Catalogna. Nella speranza di invertire il trend di risultati e, soprattutto, di trasformare quanto prima il suo Barça in una vera squadra.