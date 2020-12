Barcellona, il mea culpa di Araujo dopo l'1-1 con l'Eibar: "Ho fatto una cagata sul loro gol"

Ronald Araújo fa mea culpa per il pareggio casalingo del Barcellona contro l'Eibar: "È stato un peccato non ottenere i tre punti, sarebbe stato importante. Il gol preso è stata una cagata che non si può concedere". Sui problemi del Barcellona: "Dobbiamo essere concentrati, non si possono concedere errori come quello che ho concesso io. Mi assumo la responsabilità, siamo piuttosto grandi per questo. Dobbiamo lavarare, restare forti e se correggiamo i difetti i risultati arriveranno".