Barcellona, il Newcastle pensa in grande e punta all'acquisto di Coutinho

vedi letture

Il Newcastle, da poco acquistato da un ricchissimo fondo di investimento saudita, sta pianificando il rilancio in vista della prossima stagione e oltre a mettere nel mirino allenatori del calibro di Pochettino, secondo Mundo Deportivo inizia a muoversi anche per giocatori di caratura mondiale. L'ultimo nome preso in considerazione è Philippe Coutinho, che rientrerà al Barcellona dal prestito al Bayern Monaco ma che non resterà in Catalogna.