Barcellona, il Neymar-bis trova sempre più conferme: il PSG apre alla cessione in estate

Il Paris Saint-Germain apre all'addio di Neymar in estate. Secondo quanto riporta Sport, il club parigino si sarebbe infatti convinto quantomeno a negoziare la sua cessione nei prossimi mesi, col Barcellona da tempo alla finestra per riportarlo a casa in Catalogna. Sarà davvero la volta buona, così, per rivedere la stella brasiliana in maglia blaugrana?