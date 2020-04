Barcellona, il nuovo acquisto Trincao è già richiesto. Anche da club di Serie A

Già acquistato per il 1° luglio dal Barcellona, l'attaccante portoghese Trincao può già partire per fare esperienza. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo sul portoghese vi sono già richieste non solo dalla Liga per un prestito ma anche da Bundesliga e club di Serie A, sebbene non siano state specificate le squadre in questione. Non è infine da scartare una permanenza al Braga, club dal quale il giocatore è stato prelevato e dove potrebbe giocare con continuità anche nelle coppe europee.