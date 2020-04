Barcellona, il portavoce: "Camp Nou col nome dell'azienda di Pérez? Siamo aperti a tutto"

Josep Vives, portavoce del Barcellona, ha parlato della scelta del club di cedere i title rights del Camp Nou alla Fundació del Barça per raccogliere fondi per la lotta al coronavirus. Il Camp Nou è aperto quindi a cambiare nome e si cerca uno sponsor per un anno: "Il Barcellona ha fatto onore al motto 'mes que un club'". Alla domanda: "Chiamereste lo stadio Camp Nou ACS" in riferimento a una delle imprese del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, Vives ha replicato: "Dobbiamo essere aperti a qualsiasi impresa".