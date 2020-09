Barcellona, il punto sulle altre trattative: da Depay a Wijnaldum, tanti casi spinosi

Catalunya Radio fa il punto sul mercato del Barcellona, in particolare sulle trattative che non riguardano Arturo Vidal e Luis Suarez. Secondo l'emittente catalana, Memphis Depay sarebbe ormai a un passo dai blaugrana: l'attaccante del Lione dovrebbe firmare a breve. Destino diverso, invece, per Georginio Wijnaldum: il centrocampista olandese del Liverpool sembra destinato a restare ad Anfiled. Il Barcellona non lo considera una priorità, mentre potrebbe tentare di riportare a casa Thiago Alcantara. Sul fronte cessioni, anche Rafinha dovrebbe partire: Koeman gli ha fatto capire che non conterà su di lui, per acquistarlo servono 16 milioni.