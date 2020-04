Barcellona, il socio di Tyson interessato a rinominare il Camp Nou: "Già presi contatti"

Qualche giorno fa il Barcellona ha annunciato tramite un comunicato ufficiale di aprire ad una sponsorizzazione per il naming del proprio stadio, il Camp Nou, per raccogliere fondi volti a finanziare progetti di ricerca e iniziative per combattere il coronavirus. E, come riporta il Daily Mail, anche il miliardario Alki David è interessato all'occasione. Tra i più ricchi uomini del Regno Unito, David è partner di Mike Tyson nel settore della produzione di marijuana e ha dichiarato che "Swissx (il nome di una delle sue società che vende prodotti a base di marijuana, ndr) Camp Nou suonerebbe davvero bene, sarebbe la mia opzione preferita. E' un'opportunità storica, abbiamo preso i primi contatti e sono fiducioso per un accordo finale".