Barcellona, il talento Pedri torna alla base. Ieri l'ultima partita con il Las Palmas

Il Barcellona fa sapere che il talento Pedri ritornerà alla base per la stagione 2020-21. L'ala sinistra, 17 anni, ha giocato ieri sera la sua ultima partita con la maglia del Las Palmas dove ha raccolto ne LaLiga2, la seconda divisione spagnola, ben 35 presenze e 2 reti. "Ho solo parole di riconoscenza per tutto ciò che mi ha dato il Las Palmas e le persone che ne fanno parte" ha dichiarato. Considerato come uno dei più interessanti prospetti spagnoli, Pedri fa già parte del giro della nazionale Under 19.