Barcellona, in bilico la permanenza di Messi: si fa avanti il Man City di Guardiola

L'8-2 subito in Champions League contro il Bayern Monaco, ha lasciato diversi interrogativi in casa Barcellona che sembra pronto a subire una rivoluzione. Tra le tante incertezze c'è anche quella legata al futuro di Leo Messi che dopo 16 anni potrebbe decidere di lasciare il club blaugrana. Nelle scorse settimane si è parlato a lungo dell'interesse dell'Inter per la Pulce, ma stando alle ultime indiscrezioni del Sunday Mirror il Manchester City sarebbe in pole in caso di addio di Messi, con Pep Guardiola pronto a riunirsi con il suo pupillo.