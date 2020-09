Barcellona, in caso di partenza di Todibo si pensa a Garcia del Manchester City

Movimenti anche in difesa per il Barcellona. Dopo il ko in Champions League, il club catalano sta per mettere in scena una rivoluzione sul mercato cambiando diversi elementi. Secondo quanto riporta il Daily Mail, i blaugrana starebbero pensando al difensore di proprietà del Manchester City Eric Garcia in caso di partenza di Jean-Clair Todibo.