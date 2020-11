Barcellona, Jordi Alba: "Troppe occasioni sprecate, Messi nella ripresa ci ha aiutato molto"

Dopo il 5-2 rifilato al Real Betis, il difensore del Barcellona Jordi Alba ha commentato la prestazione dei blaugrana ai microfoni di Movistar Tv: "Siamo stati superiori al Betis, a metà gara potevamo avere già un vantaggio largo. È oltraggioso non sfruttare meglio le occasioni, non abbiamo avuto fortuna nel rigore, abbiamo avuto quattro o cinque occasioni nel primo tempo ma nel secondo sono entrate. In questa stagione stiamo molto meglio difensivamente, siamo molto compatti ma è logico che anche gli avversari attacchino. Messi in panchina? La qualità della rosa c'è, ci siamo preparati tutti all'entrata in campo di Leo perché è un giocatore diverso e dà tante opzioni, oggi è stata una decisione del tecnico e nella ripresa ci ha aiutato molto”.