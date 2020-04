Barcellona, Junior Firpo: "Voglio dimostrare che giocatore sono perché credo non si sia visto"

Junior Firpo nelle ultime settimane è stato accostato all'Inter come possibile pedina di scambio per portare Lautaro Martinez al Barcellona. Tuttavia il terzino ha dichiarato: "Sono arrivato in un club nuovo, in una nuova città e in un club grande. Sono in un periodo di adattamento, voglio tornare a giocare e poter dimostrare il giocatore che sono, perché credo che non si sia visto".