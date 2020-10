Barcellona ko ma Koeman insiste: "Abbiamo giocato bene ma creato poco"

Ronald Koeman ha analizzato ai microfoni di Movistar TV la sconfitta subita dal Barcellona sul campo del Getafe: “In generale penso che siamo stati bravi, è stata una partita molto contesa con tanti falli, mancava il ritmo. Siamo stati in grado di cambiare rapidamente fascia per provare a creare spazi. Abbiamo avuto poche opportunità, se fossimo passati in vantaggio sarebbe stata un'altra partita. Nei primi 15 o 20 minuti del secondo tempo non stavamo bene e il rigore è stato decisivo. Ci sono diversi giocatori che possono giocare in diverse posizioni in attacco, oggi abbiamo scelto Griezmann come nueve. È stato difficile creare opportunità. Le mie proteste alla fine? Ho detto all'arbitro che ci sono stati falli molto pericolosi ed è a questo che serve il VAR, ma non voglio lamentarmi dell'arbitro. Ho detto all'allenatore del Getafe che Nyom mi ha insultato e mi ha mancato di rispetto".